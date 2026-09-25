Il Corriere dello Sport apre la sua prima pagina di oggi con: “Endrick, anche il Milan è in corsa”. Dopo aver tentato il trasferimento in estate, ricevendo però un rifiuto dal Real Madrid su indicazione del nuovo tecnico José Mourinho, i rossoneri potrebbero tentare nuovamente a gennaio per Endrick, attaccante brasiliano del 2006 che finora ha giocato solo quattro minuti tra campionato e Champions League.

I rossoneri vorrebbero ingaggiarlo in prestito per sei mesi, ma devono affrontare anche la concorrenza di altri club, compresa la Roma. Endrick sta trovando difficoltà a giocare poiché è ostacolato da altre punte del Real Madrid e per questo motivo potrebbe voler partire a gennaio per avere più minuti in campo. Il giovane brasiliano, che ha già trascorso sei mesi in prestito al Lione in Francia durante la seconda metà della scorsa stagione, ha un contratto con i Blancos fino al 2030.

Le parole di Donnarumma alla vigilia di Italia-Belgio"Il messaggio a Malagò è una questione privata, ma con rispetto per gli altri allenatori che erano legati alla nazionale, ho fatto i complimenti al presidente perché con Mancini ci unisce una grande stima, sia per le vittorie che per le esperienze condivise. Ero felice e sono felice della scelta". Queste le parole di Gianluigi Donnarumma, capitano della Nazionale, durante la conferenza stampa prima della partita di Nations League contro il Belgio, rispondendo sulla storia raccontata dal presidente della Figc riguardo al messaggio inviato da Donnarumma per congratularsi con il presidente sulla scelta di Mancini come ct.

"Speriamo di ottenere risultati simili con Mancini, abbiamo vinto un Europeo e fatto la storia. Ci auguriamo di ripeterci. Dopo la Bosnia, l'estate è stata lunga, ora dobbiamo restituire all'Italia il posto che le spetta". Riguardo al suo ruolo di guida nel gruppo azzurro, ha aggiunto: "Essere rappresentante della nazionale italiana è un onore per me, noi veterani dobbiamo sostenere i giovani, che sono numerosi e talentuosi. Insieme possiamo formare un grande gruppo energico".