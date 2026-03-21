Milan-Torino, l’analisi di Marco Simone sulla sfida di San Siro

Verso Milan-Torino, Marco Simone analizza la sfida: il pronostico, il momento dei rossoneri e il commento su Leao e Gimenez.

In vista della gara che inizierà a breve tra Milan e Torino a San Siro, Tuttosport ha recentemente intervistato un ex giocatore rossonero, stiamo parlando di Marco Simone. L’ex attaccante è entrato nel merito della gara, della sua importanza per le sorti della stagione del Milan e poi ha parlato anche di qualche singolo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni più interessanti.

Le parole di Simone su Milan-Torino

“Il Torino, ai miei occhi, non sarà mai una squadra di seconda fascia, mantiene quel blasone storico che non sarà mai cancellato e il discorso in generale vale anche per il Milan. Poi è vero che entrambe le squadre, per differenti motivi, non sono a parere mio nelle posizioni che dovrebbero occupare per il loro status, col Milan vincitore in Italia e in Europa e il Toro tra le squadre che puntano all’Europa. E questo è un peccato perché le confesso che il Torino è stata la prima squadra per cui ho tifato. Da ragazzino avevo una coppia di riferimento di attaccanti incredibili come Pulici e Graziani. Poi oggi ovviamente tifo Milan. Parte favorito e credo avrà la meglio.”

Sull’importanza della partita per il Milan:

“Purtroppo c’è stato lo scivolone contro la Lazio che ha un po’ spento questa possibilità di andare a disturbare l’Inter. Se i rossoneri vincessero e i nerazzurri perdessero a Firenze… Sinceramente però l’Inter è una squadra forte e credo che si faccia fatica a pensare che possa perdere molti punti in questa fase.”

Su Leao:

“Il mio giudizio su Leao resta positivo, è un giocatore con qualità straordinarie. Ha tecnica, velocità, è fisicamente forte, può giocare in tantissimi ruoli. Capisco la battuta del cosa farà da grande perché si spera sempre che possa fare una stagione piena in tutte le partite che gioca. È un giocatore talentuoso, atipico e sicuramente anche atipico caratterialmente. Forse si vorrebbe arrivare alla maturazione calcistica più che caratteriale, lui è fatto così. E quindi esiste il rischio di alti e bassi”.

Su Santi Gimenez e il suo possibile impatto da qui a fine stagione:

“Potrà essere una risorsa importante, ha capacità, il Milan ci aveva investito parecchio. Qualsiasi giocatore del Milan è di qualità, anche Nkunku e Füllkrug, che porta fisicità. I rossoneri hanno la rosa per vincere il campionato, peccato aver perso punti preziosi durante la stagione”.