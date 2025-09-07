Durante: “Il Milan non è riuscito a completare la propria rosa”

Sabatino Durante è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio in cui ha parlato del mercato fatto dal Milan

Sabatino Durante ha parlato a 1 Station Radio in merito al mercato fatto dal Milan:

Una regina del mercato?

“Non penso ci sia stata una vera protagonista assoluta. Alcune società si sono mosse meglio di altre: penso ad esempio al Napoli, ma anche al Como, che ha fatto un mercato interessante. Se dovessi indicarne una, probabilmente direi il Como”.

Le big?

“Per quanto riguarda le big, Inter, Juventus e Milan, nessuna è riuscita a completare pienamente la propria rosa. Ma non è una sorpresa: le difficoltà economiche del nostro calcio rendono complicato portare a termine operazioni di alto livello quando serve investire cifre importanti”.