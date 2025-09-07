Durante: "Il Milan non è riuscito a completare la propria rosa"
Home > News Milan

Durante: “Il Milan non è riuscito a completare la propria rosa”

Redazione Il Milanista
7 Settembre, 15:30
Adrien Rabiot
Sabatino Durante è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio in cui ha parlato del mercato fatto dal Milan

Vai nel canale Telegram del Milanista >
Sabatino Durante ha parlato a 1 Station Radio in merito al mercato fatto dal Milan:

Una regina del mercato?

“Non penso ci sia stata una vera protagonista assoluta. Alcune società si sono mosse meglio di altre: penso ad esempio al Napoli, ma anche al Como, che ha fatto un mercato interessante. Se dovessi indicarne una, probabilmente direi il Como”.

Le big?

“Per quanto riguarda le big, Inter, Juventus e Milan, nessuna è riuscita a completare pienamente la propria rosa. Ma non è una sorpresa: le difficoltà economiche del nostro calcio rendono complicato portare a termine operazioni di alto livello quando serve investire cifre importanti”.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 7 Settembre, 18:28
Milan, l’ex obiettivo Xhaka: “Jashari tornerà ancora più forte”
Xhaka incoraggia Jashari dopo l’infortunio: il centrocampista svizzero ed ex obiettivo del Milan è certo che il connazionale tornerà più forte
Stefania Palminteri - 7 Settembre, 16:30
Romano: “Gimenez non ha mai voluto lasciare il Milan”
Stefania Palminteri - 7 Settembre, 13:42
Milan, il primo nome nella lista di Tare per il mercato di gennaio
Edoardo Benedetti - 7 Settembre, 12:37
Milan, la lista ufficiale per il campionato di Serie A
Riccardo Focolari - 7 Settembre, 11:40
Milan, i rossoneri impegnati oggi in nazionale
Stefania Palminteri - 7 Settembre, 10:30
Milan, trattativa in corso con l’Al-Shabab per Adli
Riccardo Focolari - 6 Settembre, 13:34
Milan News | E’ tutto vero: “Può tornare dopo 7 anni!”
x