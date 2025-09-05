Milan, addio Maignan: l'annuncio è clamoroso! E al suo posto...

In queste ultime ore sono arrivate alcune pesanti voci di calciomercato sul futuro di Mike Maignan al Milan: occhio ai possibili scenari

Il futuro di Mike Maignan è tra le grane che il Milan non è riuscito a risolvere nel corso dell’ultima sessione di calciomercato. Il portierone francese, dato più volte in partenza soprattutto a inizio mercato, alla fine è rimasto a Milano, anche grazie al lavoro persuasivo di Tare e Allegri. Ma Maignan rimane comunque sempre in scadenza di contratto il prossimo giugno e di rinnovo ormai non si parla più da mesi.

Senza una cessione e senza svolte al momento assolutamente improbabili, lo scenario è abbastanza chiaro e segnato: addio a parametro zero alla fine di questa stagione. Un errore già visto più volte in passato, che il Milan sembrerebbe pronto a ripetere anche con Mike Maignan. A tal proposito, in queste ultime ore sono arrivate novità decisamente importanti, sia sul futuro di Maignan che sul suo possibile sostituto tra i pali del Milan.

Addio Maignan: ecco l’obiettivo di calciomercato del Milan

A parlare del destino del portiere francese è stato il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti, che sul proprio canale YouTube ha spiegato: “Ho fatto due chiacchiere con i dirigenti del Milan. Niente di ufficiale, però ci hanno fatto capire che Maignan dovremo gustarcelo quest’anno perché le possibilità che possa rimanere al Milan rinnovando il contratto mi sembrano veramente minime. Lui si è offeso per il trattamento che gli hanno riservato lo scorso anno e non ne vuole più sapere. Non del Milan, per il quale darà tutto fino a fine stagione, ma non vuole più avere a che fare con chi gli ha riservato quel comportamento”. Destino che pare segnato, dunque. Ma occhio anche a chi potrebbe arrivare al suo posto.

Pellegatti infatti ha poi aggiunto: “Io so che al Milan piace molto Zion Suzuki del Parma, che secondo il club rossonero è uno dei portieri migliori in circolazione”. Del portiere giapponese in orbita rossonera ha parlato sempre in queste ultime ore anche il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto, che sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha raccontato: “C’è stato un momento in cui il Milan ha sondato il mercato dei portieri quando sembrava che Maignan potesse andare al Chelsea. E in quel momento Suzuki è entrato nella lista del Milan come in quella del Napoli. Il Parma ha sempre voluto tenere il prezzo alto, tra i 30 e i 40 milioni di euro“. Di sicuro dunque il gradimento da parte del club rossonero nei confronti di Zion Suzuki è concreto e conclamato: vedremo se sarà veramente lui l’erede di Maignan per la porta del Milan del futuro.