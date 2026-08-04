Il match amichevole tra il Milan e il Chelsea, in programma in Indonesia l'8 agosto, sarà trasmesso gratuitamente sul canale NOVE. L'incontro tra il Chelsea e il Milan di sabato prossimo sarà disponibile al pubblico sul NOVE. Inizialmente la partita era prevista per Sky Sport, ma ora è stata resa accessibile a tutti anche sul canale di Warner Bros. Discovery, insieme alle sfide Cardiff-Roma e Chelsea-Juventus. Ecco il comunicato ufficiale:

"Dopo il primo incontro della Juventus a Liegi, Warner Bros. Discovery offre altre tre partite di preparazione, programmate per le 21:30 in chiaro su NOVE: Cardiff-Roma di sabato 1° agosto, Chelsea-Juventus di mercoledì 5 e Chelsea-Milan di sabato 8 agosto. Il primo incontro vedrà in campo la Roma allo stadio Cardiff City, seguita dalla Juventus e dal Milan che affronteranno i campioni del mondo del Chelsea durante le loro tournée in Asia: la Juve al Kai Tak Stadium di Hong Kong e il Milan al Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta".

"Cardiff-Roma segna l'inizio di una serie di tre partite gallesi per la squadra di Giampiero Gasperini contro le formazioni britanniche. Chelsea-Juventus e Chelsea-Milan rappresentano due amichevoli di grande prestigio per valutare il livello fisico delle squadre guidate da Luciano Spalletti e Ruben Amorim, a poche settimane dall'inizio del campionato italiano. In aggiunta, domenica 16 agosto alle ore 16:00, verrà trasmesso in chiaro su NOVE e in diretta streaming su HBO Max e discovery+ l'Arsenal-Manchester City, il Community Shield, un evento tradizionale che segna l’inizio della stagione calcistica inglese, mettendo di fronte i campioni della Premier League e i vincitori della FA Cup. "