Le parole di Bianchin su Moreira e il suo ruolo

"Moreira rappresenta una decisione del team che gestisce le trattative in questa nuova fase del Milan. Amorim apprezza molto le sue qualità tecniche, Bobby Gardiner e Tiago Estevao, i responsabili dell'analisi dei dati che guidano questa nuova era, lo sostengono. Anche Hendrik Almstadt è favorevole all'operazione, ed è importante sottolineare che Gerry Cardinale ha voluto intervenire direttamente per portarla a termine. In un certo senso, Moreira incarna questo nuovo capitolo sotto la direzione di Cardinale: è un giovane talento con un grande potenziale di crescita. Il Milan è certo che nei prossimi due, tre o cinque anni il suo valore supererà i 45 milioni".

"Se l'accordo sarà completato come previsto, Moreira sarà - afferma Bianchin riflettendo sulla posizione del belga con Amorim - il centrocampista sinistro (nella stessa posizione di Estupinan, per chiarire) oppure uno dei due giocatori che sosterranno Gonçalo Ramos. In quel ruolo da seconda punta o trequartista possono intervenire anche Pulisic, Loftus-Cheek, Saelemaekers, Alphadjo Cissè e, se necessario, Rabiot. Porta con sé talento, abilità nel dribbling, creatività e versatilità: ha giocato in varie posizioni a sinistra e anche a destra, dove con il piede sinistro può accentrarsi e cercare la rete".

Mancano solo le visite mediche

Dopo il solito percorso di controlli medici e valutazione di idoneità sportiva,oggi firmerà il contratto che lo terrà legato al Milan fino al 2031. Il giovane esterno belga, comprato con l'intenzione di essere utilizzato come quarto centrocampista a sinistra, sfruttando la sua velocità e imprevedibilità, arriva dallo Strasburgo per una cifra totale dipiù eventuali bonus. Riguardo a questo trasferimento, Il Corriere dello Sport ha menzionato stamattina la variabileper il, titolando "Visite e firme completate: disponibile per domenica", quando il Diavolo affronterà a Torino i granata dell'ex Ignazio Abate per l'inizio del campionato.