Il nuovo acquisto del Milan è sotto i riflettori di tutti e cresce l'attesa per capire quale ruolo interpreterà
Leao-Milan, addio in estate?
Le parole di Bianchin su Moreira e il suo ruolo"Moreira rappresenta una decisione del team che gestisce le trattative in questa nuova fase del Milan. Amorim apprezza molto le sue qualità tecniche, Bobby Gardiner e Tiago Estevao, i responsabili dell'analisi dei dati che guidano questa nuova era, lo sostengono. Anche Hendrik Almstadt è favorevole all'operazione, ed è importante sottolineare che Gerry Cardinale ha voluto intervenire direttamente per portarla a termine. In un certo senso, Moreira incarna questo nuovo capitolo sotto la direzione di Cardinale: è un giovane talento con un grande potenziale di crescita. Il Milan è certo che nei prossimi due, tre o cinque anni il suo valore supererà i 45 milioni".
"Se l'accordo sarà completato come previsto, Moreira sarà - afferma Bianchin riflettendo sulla posizione del belga con Amorim - il centrocampista sinistro (nella stessa posizione di Estupinan, per chiarire) oppure uno dei due giocatori che sosterranno Gonçalo Ramos. In quel ruolo da seconda punta o trequartista possono intervenire anche Pulisic, Loftus-Cheek, Saelemaekers, Alphadjo Cissè e, se necessario, Rabiot. Porta con sé talento, abilità nel dribbling, creatività e versatilità: ha giocato in varie posizioni a sinistra e anche a destra, dove con il piede sinistro può accentrarsi e cercare la rete".
Mancano solo le visite medicheDopo il solito percorso di controlli medici e valutazione di idoneità sportiva, Diego Moreira oggi firmerà il contratto che lo terrà legato al Milan fino al 2031. Il giovane esterno belga, comprato con l'intenzione di essere utilizzato come quarto centrocampista a sinistra, sfruttando la sua velocità e imprevedibilità, arriva dallo Strasburgo per una cifra totale di 45 milioni di euro più eventuali bonus. Riguardo a questo trasferimento, Il Corriere dello Sport ha menzionato stamattina la variabile Moreira per il Milan, titolando "Visite e firme completate: disponibile per domenica", quando il Diavolo affronterà a Torino i granata dell'ex Ignazio Abate per l'inizio del campionato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA