Roberto Donadoni guarda al Milan di oggi con gli occhi di chi ha vinto tutto con quella maglia e, più tardi, ha guidato anche la Nazionale. Intervenuto a Sportitalia durante un incontro organizzato dal Milan Club Orgoglio Rossonero, l'ex centrocampista ha affrontato tre argomenti: il momento della squadra, il rapporto con Silvio Berlusconi e il futuro di San Siro. Le sue dichiarazioni sono state riprese da Pianeta Milan.

Sul campionato il giudizio parte dalla classifica. Per Donadoni la posizione dei rossoneri è buona, anzi ottima: alla sosta il Milan occupa il quarto posto con 24 punti, alle spalle di Lazio, Inter e Roma, ed è pienamente in corsa per la Champions League. A lasciarlo perplesso è soprattutto la mancanza di continuità: «Dunque questa mancanza di continuità forse è quello che ancora lascia un po' perplessi».

Gli infortuni pesano

Nell'analisi dell'ex rossonero c'è anche una parziale giustificazione per le difficoltà della squadra. Per mantenere un rendimento costante, ha spiegato, è fondamentale avere a disposizione l'intera rosa. Il calendario attuale, però, lascia poco spazio al lavoro sul campo: si gioca molto, ci si allena meno e spesso la settimana è scandita dalle partite. «E questo ti porta inevitabilmente ad andare incontro a tanti infortuni».

Una situazione che il Milan conosce bene. Amorim ha dovuto rinunciare a lungo a diversi giocatori: Gabbia punta a rientrare a gennaio, Saelemaekers e Chukwueze sono stati operati, mentre Pavlovic e Tomori stanno lavorando per recuperare e Loftus-Cheek ha ancora bisogno di tempo. La ripresa degli allenamenti, iniziata oggi a Milanello, ha segnato il primo passo verso la preparazione della sfida con il Frosinone, ma il tecnico dovrà attendere il rientro dei nazionali e valutare le condizioni degli indisponibili.

Il primo acquisto di Berlusconi

Il passaggio più personale dell'intervista riguarda. Donadoni ha ricordato di essere stato il primo giocatore voluto dall'ex presidente dopo il suo arrivo al Milan, un particolare che rende ancora più forte il suo legame con i colori rossoneri. Di Berlusconi ha sottolineato soprattutto la capacità di intuire in anticipo come sarebbe cambiato il calcio. Un rapporto che andava oltre il campo, come aveva raccontato anche Pato, parlando delle telefonate del presidente e del peso degli infortuni

Poi il tema San Siro. Il progetto del nuovo stadio prevede l'abbattimento del Meazza e Donadoni non nasconde il dispiacere: «Devo essere onesto e sincero, mi fa un po' di tristezza». Per lui quello stadio è un simbolo riconosciuto in tutto il mondo, anche se comprende che i tempi siano cambiati e che sia necessario adeguarsi: «I tempi sono questi e quindi bisogna sapersi adeguare».