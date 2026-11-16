A oltre un anno di distanza, la separazione tra Adrien Rabiot e l'Olympique Marsiglia continua a far discutere. A tornare sulla vicenda è stato Medhi Benatia, all'epoca alla guida dell'area sportiva del club francese e oggi opinionista di Canal+, dopo aver lasciato l'incarico a fine giugno. Ospite della trasmissione “Menu Latour”, l'ex difensore ha ricostruito quanto accaduto e spiegato perché il centrocampista abbia poi lasciato Marsiglia per trasferirsi al Milan.

Benatia non nasconde di aver vissuto male quell'epilogo. «L'ho vissuta molto male», ha ammesso, ricordando il rapporto stretto che lo legava a Rabiot e che, a suo dire, era noto a tutto l'ambiente. Le parole riservate al giocatore restano comunque positive: «Umanamente è un vero uomo», ha detto, definendolo anche «un ragazzo lavoratore, serio».

Dalla colazione alla rissa

Secondo il racconto dell'ex dirigente, i primi segnali di tensione erano emersi già al rientro dalle vacanze estive. Rabiot, fino ad allora molto rigoroso sugli orari e sulle abitudini del gruppo, avrebbe iniziato a mostrare insofferenza per alcune regole interne. Tra queste, l'obbligo di presentarsi a colazione anche nelle giornate in cui l'allenamento era previsto nel pomeriggio. Benatia gli avrebbe ricordato che il programma veniva stabilito dallo staff tecnico e doveva essere rispettato.

La situazione è precipitata dopo la sconfitta contro il Rennes, nell'agosto 2025. Nello spogliatoio Rabiot e Jonathan Rowe sono arrivati allo scontro fisico. Ma, secondo Benatia, l'aspetto più grave è stato il mancato ascolto di Roberto De Zerbi, intervenuto per separarli. Il tecnico italiano si sarebbe sentito privato della propria autorità e avrebbe comunicato di non voler più allenare i due giocatori.

Nei due giorni di riposo successivi, Benatia si aspettava un gesto da parte di Rabiot: una telefonata, un caffè o un pranzo per chiarire la situazione con l'allenatore. L'ex dirigente ha raccontato che ogni volta che squillava il telefono pensava potesse essere il centrocampista. Quel contatto, però, non è mai arrivato. Le scuse sono state presentate soltanto in seguito, durante la riunione in cui il Marsiglia aveva già deciso le sanzioni e la separazione. A quel punto, tornare sui propri passi avrebbe significato mettere in discussione De Zerbi davanti a tutto lo spogliatoio. La proprietà ha quindi scelto di tutelare l'allenatore.

Benatia ha infine rivelato di aver chiesto al proprietario Frank McCourt di trattenere Rabiot. Il francese gli aveva confidato di voler restare, a condizione che la società costruisse una squadra competitiva. Diversa la posizione di Rowe, già destinato alla cessione per ragioni economiche e poi trasferitosi al Bologna. Rabiot, invece, ha lasciato Marsiglia per approdare a Milano.