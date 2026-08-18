Oggi Diego Moreira, recente acquisizione del Milan, effettuerà le visite mediche standard presso la clinica "La Madonnina" e la verifica di idoneità sportiva al Centro Ambrosiano. Se i tempi lo permetteranno, si dirigerà poi a Casa Milan per firmare il contratto. In linea teorica, indipendentemente se riesca a firmare oggi o domani, sarà disponibile per la gara di domenica sera contro il Torino. Sarà Ruben Amorim a prendere la decisione finale.

Le cifre dell'operazione Moreira

Il profilo di Diego Moreira

specialista nel mercato, ha dichiarato sul suo canale YouTube riguardo, esterno belga recentemente acquisito dal Milan: "L'accordo per Diego Moreira avrà queste cifre: 50 milioni di euro fissi più bonus significativi che potrebbero far arrivare il totale tra 65 e 66 milioni di euro, con una grossa percentuale sulla futura rivendita. Daremo maggiori dettagli nelle prossime ore, ma lo Strasburgo, che richiedeva 70 milioni di euro per lasciar partire Moreira, incasserà un importo simile".Atleta rapido in spazi ristretti e con buone capacità di corsa su lunghe distanze. Esperto nei cross e nell'ultimo passaggio. Massima dedizione nel pressing e nella fase di ripiegamento. Versatilità e creatività. Non sorprende cheabbia avuto un forte interesse per lui. Nelle settimane passate, anche Gasperini aveva fortemente richiesto aiil giocatore, ma la richiesta dello Strasburgo è stata considerata eccessiva. Adessoè pronto per il passo più significativo della sua carriera: il trasferimento alera stato un azzardo, mentre l'approdo a San Siro è il risultato di due anni da titolare in cui ha potuto crescere senza pressioni, esplorando e affinando al meglio i due ruoli in cui è stato impiegato. Resta da vedere se reggerà la pressione della maglia rossonera, perché per il resto Amorim avrà a disposizione un talento potenzialmente di altissimo livello su cui lavorare. L’allenatore è molto soddisfatto dell'affare, gestito direttamente da Cardinale con Mendes, e accoglierà Moreira con entusiasmo, atteso in Italia domani a pranzo.

Dopo aver vinto 2-1 contro il Metz a gennaio 2026, Diego Moreira spiega che il suo nuovo ruolo non lo destabilizza affatto. È felice di avere l'opportunità di giocare e supportare la squadra: "Non cambia nulla per me. Mi piace giocare sia a sinistra che a destra, l'importante è scendere in campo. . . In ogni caso, avere un compito offensivo mi aiuta a essere più incisivo". In quella partita, infatti, era riuscito a segnare con un bel colpo al volo di sinistro da fuori area: "Ho avuto la fortuna di trovarmi in quella zona giusta in quel momento, Enciso mi ha passato la palla e poi ho fatto parlare il mio piede sinistro". Pertanto, nel Milan, sarà Amorim a decidere se farlo giocare come ala di centrocampo o come trequartista. Anche in questo caso.