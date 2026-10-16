Omari Hutchinson, attaccante del Milan, è stato intervistato da SkySport nella RedBull Arena di Salisburgo subito dopo la vittoria del Milan con un punteggio di 0-4

"Credo che abbiamo giocato bene in tutte le partite, tuttavia non siamo stati abbastanza cinici. Questo è proprio quanto ci dice il mister: giochiamo bene, ma abbiamo difficoltà a segnare. Oggi penso che l’abbiamo dimostrato. Avevamo voglia, desideravamo avere il pallone e fare gol. Per me è stato un ulteriore progresso. Sono molto soddisfatto della mia prestazione e desidero solo continuare in questo modo, mantenendo alto il mio livello".

Qual è la tua posizione preferita?

"Per me, dipende sempre dal match: a volte tocchi molti palloni in posizione centrale, altre volte ricevi palla sulla fascia. In effetti mi piace molto stare largo, ma voglio essere onesto, il mio vero obiettivo è semplicemente giocare, indipendentemente dal ruolo in cui mi trovo".

Davide Bartesaghi, difensore del Milan, è stato intervistato da SkySport nella RedBull Arena di Salisburgo subito dopo la vittoria del Milan con un punteggio di 0-4.

"Sono molto contento per la squadra e per Alpha. Siamo tutti buoni amici e ci siamo abbracciati subito; sono felice di aver dato un assist per lui".

È stato un grande Milan. . .

"Sì. Abbiamo iniziato la partita nel modo corretto, siamo soddisfatti, ma ci sono sempre aspetti da migliorare. Speriamo di progredire nelle prossime gare".

Costacurta sostiene che devi essere tu a giocare. . .

"Ho approfittato della pausa per le nazionali per allenarmi, sono tornato in buona forma fisica e stasera l’ho dimostrato. Comunque, anche se non gioco, cerco sempre di fare il meglio nelle mie prestazioni e nel mio gioco".

Hai spinto molto oggi. . .

"Abbiamo pianificato la partita in questo modo: sapevamo che ci sarebbe stato spazio sul mio lato e a me piace attaccare in profondità. Sono molto soddisfatto dell'assist a Cisse".

Qual è il tuo rapporto con Cisse?

"Alpha è un ragazzo eccezionale e anche un calciatore straordinario. Sono certo che sarà di grande aiuto per il Milan".