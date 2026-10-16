Un Milan convincente, ricco di qualità e dinamismo, conquista una netta vittoria per 4-0 contro il Salisburgo nella seconda giornata della Europa League. Non c'è mai stata competizione alla Red Bull Arena. I rossoneri guidati da Amorim sono riusciti a dominare l'incontro già nel primo tempo grazie a Cisse, autore di una prestazione eccezionale. Ha segnato tre reti, due nella prima metà e una nella seconda parte del match. Riguardo all'ex giocatore del Catanzaro, Fabio Capello ha espresso la sua opinione a Sky Sport dopo il fischio finale di Salisburgo-Milan 0-4. Ecco un interessante stralcio delle sue parole:

L'elogio di Fabio Capello su Cisse

"Lo avevo già detto prima di questo incontro, mi piace molto, anche se a volte mi ha fatto perdere la pazienza quando passava indietro il pallone. Però, osservandolo meglio, ho compreso che questo ragazzo ha un ottimo fiuto del gol ed è realmente un giovane interessante. Vorrei anche sottolineare un'altra cosa: finalmente ho visto Loftus Cheek combattivo. L'ho notato aggressivo, a rincorrere gli avversari senza palla".