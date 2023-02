Derby-stadio: i rossoneri vogliono “mettersi in proprio”

L'affare stadio passa anche dalla fede calcistica ed è "scontro" aperto sulla questione. E se fino a poco fa Milan e Inter stavano per "traslocare insieme" da San Siro, adesso sembra che i rossoneri vogliano fare da sé. Così come si evince dalle dichiarazioni del presidente Scaroni. Chiaramente una decisione del genere non è passato inosservato in casa Inter. Zhang avrebbe chiesto di confrontarsi con Cardinale che però non ne vorrebbe sapere. Al momento i rossoneri avrebbero smentito anche se tuttavia non è previsto nessun incontro tra le parti secondo la Gazzetta dello Sport. I possibili scenari che si vanno a delineare sono: se i rossoneri dovessero optare per un piano alternativo alla condivisione con l'Inter, i nerazzurri dovrebbero comunque restare a San Siro per altri 5 anni. Ed occorrerebbero altri 3 anni per poter modificare il Meazza. In casa Inter si valutano i comuni confinanti con la città di Milano.