Nosotti: “Milan? Bravo Pioli, con la difesa a tre qualcosa è cambiato”

In esclusiva a Sky Sport 24 ha parlato il noto giornalista Marco Nosotti il quale sul Milan ha detto: "Ci vuole calma, nel senso che siamo facili a facili entusiasmi e facili disperazioni da una partita all’altra. Qualcosa è cambiato, sì, nell’atteggiamento. Nel secondo tempo, anche grazie al sistema un po’ cambiato con la difesa a 3. Il Milan torna alla vittoria contro una squadra come il Torino vincendo più duelli aerei e toccando qualche palla in più nella metà campo avversaria. Siamo all’inizio dell’esame, ma la nottata non è ancora passata". Queste le parole in esclusiva a Sky Sport 24 dove del Milan ha parlato il noto giornalista Marco Nosotti.