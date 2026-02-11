De Winter: “Giochi per il Milan, normale pensare allo scudetto”

Koni De Winter si racconta a SportMediaset, modelli, obiettivi, primo gol e il rapporto con Allegri: "figura importante nella mia carriera".

In quest’ultimo periodo, diventato uno dei punti fermi del Milan di Allegri, Koni De Winter è stato recentemente intervistato da SportMediaset. Il centrale rossonero ha risposto a diverse domande sia personali, volte a conoscere meglio chi c’è dietro al giocatore, ma soprattutto relative alla squadra, al Milan, agli obiettivi, al mister e ai compagni. Ecco che cosa ha detto.

Le parole di De Winter

Se è cambiato qualcosa nelle ultime partite:

“Non è cambiato niente. A volte va come vuoi, a volte no. Per me non è cambiato niente”.

Su mister Allegri:

“È una figura importante nella mia carriera, nella mia vita, perché come dici tu mi ha fatto esordire. Adesso ce l’ho come allenatore al Milan, quindi è un personaggio importante per me”.

Sul rapporto con Allegri:

“Questo non lo so, devi chiedere a lui. Però per me è uno che è molto equilibrato, sai sempre cosa ti puoi aspettare da lui, non è che un giorno è arrabbiato mentre l’altro è triste”.

Sul primo gol in rossonero:

“Un momento molto importante, bello per me. Lo ricorderò sempre perché è il primo gol con la maglia del Milan, però non è così grande come lo fanno fuori. Noi cerchiamo di vincere le partite, poi non abbiamo vinto in quel caso, quindi dovevamo fare di più”.

Se nello spogliatoio si ragiona in ottica Scudetto:

“L’obiettivo è il quarto posto, poi è normale che ci pensi allo scudetto. Giochi per il Milan, tutti i giocatori vogliono vincere, quindi sì, è normale che ci pensi”.

Su cosa non bisogna fare in queste ultime partite:

“Perdere e pareggiare. Faremo di tutto per portare a casa il risultato. All’andata abbiamo pareggiato contro il Pisa, il Parma, perso contro la Cremonese. Dobbiamo cercare di vincere venerdì e fare il meglio possibile”.

Sul modello come difensore:

“Sono cresciuto con Kompany, lo vedevo in Nazionale. Mi piace molto Thiago Silva. All’esordio (con la Juve ndr.) ero in panchina e l’ho visto con la maglia del Chelsea e dal vivo mi sono reso conto che è un grande giocatore”.

Su come trascorre il tempo libero:

“Un po’ di tutto. Gioco alla play, a scacchi, leggo… dipende dalla giornata e dal momento in cui mi trovo”.

Sull’obiettivo nel breve termine:

“Di crescere ogni giorno e di fare il massimo possibile per me. Diventare il giocatore più forte possibile, è questo il mio obiettivo”.