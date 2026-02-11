Milan, le top news di giornata

Le ultime verso Pisa-Milan: Pulisic può tornare in gruppo, out Saelemaekers, in attacco Leao favorito per affiancare Nkunku.

Mancano due giorni alla sfida di Pisa. In casa Milan mister Allegri ha già iniziato a fare ragionamenti sulla possibile formazione, in più oggi capiremo se Pulisic potrà essere o meno della partita. Non ci sarà invece Alexis Saelemaekers, che sta ancora recuperando dal problema all’adduttore, a meno di stravolgimenti, non verrà rischiato.

Le possibili scelte di formazione verso Pisa

Per quanto riguarda Pulisic, ci sono buone possibilità che oggi possa allenarsi in gruppo e strappare quindi una convocazione, anche se in ogni caso resta difficile vederlo in campo dal primo minuto.

Per lo schieramento iniziale ci aspettiamo diverse conferme rispetto alla sfida di Bologna, con alcuni ballottaggi soprattutto in attacco. Quindi, schematizzando: Maignan; De Winter (Tomori), Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana (Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; e in attacco ci sentiamo di dare per certo Nkunku, con in ballottaggio per l’altro posto Fullkrug, Loftus-Cheek e Leao.

Proprio Leao può essere il favorito tra i tre, dato che ormai sta smaltendo del tutto il fastidio che lo tormenta da tempo e sta tornando verso la forma migliore.