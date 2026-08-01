Costacurta è fermo nella sua opinione

"Se il Milan ha ottenuto così tanti successi, gran parte del merito è da attribuire alla guida di Baresi. "

L'ex calciatore del Milan, Alessandro Costacurta, ha condiviso quali valori ha appreso da Franco Baresi. Intervistato dal Corriere dello Sport, ha spiegato: "Non era tanto quello che diceva, poiché parlava poco. Mi ha trasmesso soprattutto l'atteggiamento da adottare in campo. Ricordo un consiglio che mi ripeteva spesso: un difensore non deve limitarsi a osservare l'attaccante, deve prestare attenzione anche a chi potrebbe passargli la palla. È una lettura della situazione che ho appreso da lui. Non sono mai riuscito ad essere bravo come Franco, dato che uno così si presenta una volta sola, ma quella capacità di interpretare il gioco, che mi riconoscono in molti, l'ho sviluppata grazie a lui. Ritengo che sia stato il suo insegnamento fondamentale. "

L'ex difensore ha anche messo a confronto i suoi due capitani, Baresi e Paolo Maldini: "Entrambi sono stati grandi leader. Paolo ha avuto la fortuna di unirsi a un gruppo già affermato. Franco, d'altro canto, è stato il primo a farci comprendere qual era l'atteggiamento corretto per raggiungere risultati importanti. Non lasciava mai nulla al caso. La disciplina, il riposo, la cura del corpo, l'attenzione ai particolari: era estremamente preciso in questo aspetto. Se il Milan ha ottenuto così tanti successi, è chiaro che ci sono stati molti protagonisti, ma gran parte del merito va sicuramente alla guida di Franco Baresi. "