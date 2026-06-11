Rafa Leao sembra abbia aperto una vera e propria crepa nel rapporto con i rossoneri di Milano e soprattutto potrebbe non chiudersi più ed anzi molto probabilmente è impossibile che si possa chiudere. L'esterno d'attacco che ha vinto uno scudetto ed una Supercoppa Italiana con il Milan, sembra aver messo la parola fine ma allo stesso tempo ci sono le osservazioni dei calciatori che hanno scritto la storia di un club che ha vinto sette Champions League. Non possiamo fare altro che passare alle dichiarazioni di Billy Costacurta. Il difensore che ha vinto tutto con la maglia rossonera ha parlato proprio dell'attaccante portoghese.

Le parole di Costacurta su Rafa Leao

Alessandro Costacurta con la maglia del Milan

"Sempre stato sbagliato, a mio avviso, considerarlo un leader, invece che un buon giocatore capace di accendersi a intermittenza. Personalmente non l’ho mai considerato da pallone d’Oro: ho giocato con alcuni di loro e… sono tutta un’altra cosa. Se va via, certo non perdi Kakà o Sheva. Rafa non è mai stato un fuoriclasse, anche se lui stesso poteva pensare di esserlo. Se poi invece cambia idea, arrivano i veri leader e a lui è data una dimensione diversa, in un contesto giusto, allora può anche essere utile. Ma deve essere visto per quello che è: un ottimo giocatore, non la stella della squadra".

Il futuro di Leao è scritto

Oramai il futuro è scritto e di conseguenza ci si attende solo la cessione definitiva. Il Milan chiededi euro, ma allo stesso tempo Rafa Leao vorrebbe la cessione in un campionato di primissima fascia come la Liga o la Premier League ed al momento non sono arrivate offerte da quella parte di Europa. Sicuramente il Mondiale potrebbe essereper un calciatore con queste qualità.