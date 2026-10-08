Il Milan avrebbe ottenuto l'assenso di Endrick per gennaio. È necessario ora che il Real Madrid acconsenta alla partenza in prestito del calciatore brasiliano

Sebbene manchi ancora molto all'inizio della finestra di mercato di gennaio e possano verificarsi numerosi cambiamenti,, giovane attaccante 2006 in forza al, potrebbe diventare uno dei principali protagonisti della sessione invernale. Durante l'estate, l'allenatore dei Blancos,, aveva fermato la sua uscita in prestito, ma il brasiliano ha avuto molto poco tempo di gioco (solamente 4' finora) e quindi potrebbe essere motivato a cercare continuità in campo, come aveva già fatto nella seconda parte della scorsa stagione quando è stato ceduto in prestito al Lione.

In attesa di comprendere se il Real Madrid permetterà la sua uscita, c'è una notizia importante riportata oggi dalla Gazzetta dello Sport: Endrick ha fatto sapere al Milan che, qualora dovesse lasciare i Blancos a gennaio, il Diavolo sarebbe la sua prima scelta. I rossoneri, che avevano già tentato di portarlo a Milanello durante l'estate, hanno quindi ricevuto il consenso del brasiliano. L'agenzia che rappresenta il giovane attaccante, la Roc Nation, ha ottimi rapporti con il presidente milanista Gerry Cardinale e questo potrebbe risultare un elemento significativo per superare la concorrenza.

I pretendenti

Ilnon è ovviamente l’unico club a tenere sott'occhio la situazione, poiché in Italia, per esempio,suscita l’interesse delladi Gasperini, mentre in Inghilterra il suo nome è stato associato in particolare all. Cardinale è ottimista riguardo a questa operazione, ma prima è necessario che il Real consenta la partenza del brasiliano a gennaio. Il Diavolo lo prenderebbe, ma non si esclude che possano esserci discussioni con il club spagnolo anche riguardo al futuro del calciatore, magari esplorando altre modalità (gli spagnoli sono noti per elaborare operazioni piuttosto inventive). L'ingaggio dinon rappresenterebbe un problema poiché percepisce "soltanto"netti più bonus a stagione.