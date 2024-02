Conte al Milan, Longari dà l’annuncio da brividi: “Posso dirvi che…” / News

Il mercato di gennaio appena concluso - a parte la delusione per i pochissimi movimenti effettuati in entrata dal Milan - ci ha lasciato un dato di fatto importante e da tenere in considerazione per il futuro. La dirigenza rossonera, di fatto, non ha dato ascolto alle chiare richieste di calciomercato del suo attuale allenatore. In più occasioni infatti Stefano Pioli ha palesato la necessità di avere un difensore in più (oltre a Gabbia) e - se possibile - anche un centrocampista centrale. Richieste che Furlani e soci hanno ignorato senza batter ciglio. Se da una parte il mancato intervento, quantomeno in difesa, può essere comunque considerato un errore viste le necessità del Milan, c'è un ragionamento interessante da fare su Pioli. Una ricostruzione fatta anche dal noto giornalista Gianluigi Longari sulle colonne di Sportitalia.com.