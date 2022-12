Milan, come sta Mike Maignan? Per lui piano dettagliato

Fermo ai box dal 23 settembre il portiere francese rientrerà gradualmente dal 16 dicembre. Programma ad hoc per lui per evitare sorprese

Redazione Il Milanista

Dopo le vacanze dei rossoneri non impegnati in Qatar, Stefano Pioli sta ritrovano i suoi ragazzi a Milanello. Si lavora a ritmi serrati. Attenzione particolare per il reparto infortuni: Calabria, Saelemaekers e Maignansono gli "osservati speciali". In particolar modo l'estremo difensore rossonero -fermo ai box dal 23 settembre scorso per un problema al polpaccio- sta facendo tenere tutti col fiato sospeso.

Lo staff medico richiama alla cautela proprio per evitare spiacevoli ricadute (come già accaduto a fine ottobre). Con lui i medici e fisioterapisti stanno svolgendo un programma di riabilitazione strutturato e ad hoc. Al momento sta lavorando in palestra. Da quanto emerge da Milanello, il francese Mike Maignan dovrebbe disputare 45 minuti nell'amichevole prevista per il prossimo 16 dicembre quando i rossoneri saranno impegnati contro il Liverpool durante il mini ritiro invernale previsto a Dubai.

Il vero e proprio test verrà svolto in occasione dell'altra amichevole: quella fissata per il 30 dicembre contro il PSV. Per quella data, verosimilmente, partirà dal primo minuto. Tutto questo iter si rende necessario in vista della ripartenza di campionato. Il 4 gennaio infatti il Milan sarà impegnato nella prima trasferta del 2023 a Salernoper sfidare il club granata campano, dopo questa "bizzarra" sosta invernale dovuta ai Mondiali.