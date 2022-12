Milan, la Salernitana si prepara per il match contro i rossoneri

Con la maglia dell'Hellas fatica a trovare la sua dimensione e la il club lo lascerebbe partire senza troppe storie. Si tratterebbe di un clamoroso ritorno "in patria" per lui. Nessun gol in undici presenze per lui al Verona, ora richiesto da diversi club in Serie A. A Salerno ha trascorso ben quattro stagioni. Leader in campo e fuori. Il suo profilo potrebbe rispecchiare le esigenze della Salernitana in questo momento che si prepara in vista della ripartenza della Serie A. Si era parlato anche di Yacine Adli in prestito dal Milan, ma il giocatore rossonero sarebbe più vicino alla Sampdoriaal momento. Ma non si escludono colpi di scena.