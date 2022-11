Dida: “Maignan è cresciuto veramente tanto, vuole solo vincere”

Nelson Dida ha parlato durante la "Milano Games Week" intervistato dai canali ufficiali del Milan e ha detto: "Difficile dire che fossi in difficoltà in alcuni momenti, sono sempre stato concentrato. Se succedeva, ragionavo in maniera positiva per aiutare la squadra. Io volevo essere sempre al 100%".

Infine sull'attuale numero uno del Milan Mike Maignan

"Mike è un amico ed è venuto al Milan con l'idea di vincere, e ha vinto subito. Faceva di tutto per migliorarsi in allenamento ed è cresciuto veramente tanto. Può migliorare ancora in tutto... Non aveva fatto tanto in senso di preparazione, ma il Milan ha tutto può far crescere questi ragazzi". Queste le parole di Nelson Dida il quale ha parlato durante la "Milano Games Week" intervistato dai canali ufficiali del Milan.