All'inizio di questa stagione, uno dei ruoli che ha subito maggiori modifiche grazie a Ruben Amorim è stato quello della trequarti. A creare confusione sicuramente ci sia stata la condizione iniziale non ottimale di Christian Pulisic, che ora è tornato a pieno regime e ha conquistato un posto da titolare. L'altro ruolo risulta vacante: hanno preso parte alla trequarti Ruben Loftus-Cheek, Alpadjo Cisse, Alexis Saelemaekers e anche Diego Moreira nell’ultima gara prima della pausa contro il Lecce.

Moreira e Cisse a confronto

Mario Gila ha rapidamente preso in mano la situazione al Milan: è diventato un pilastro della difesa rossonera e anche della squadra nel complesso

Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, l’infortunio dirimette in discussione le decisioni per la trequarti. Il belga aveva iniziato la gara contro il Lecce insieme ae la sosta a Milanello poteva giovargli per scalare posizioni nelle gerarchie. Sebbene l’infortunio non dovrebbe tenerlo fuori a lungo, intanto la Gazzetta riflette sul giocatore che potrebbe sostituirlo: "Sarà un Milan fantasioso. Saelemaekers è out. Confronto di qualità e gol tra Moreira e Cisse". Nel sottotitolo si legge: "L’esterno si è infortunato durante il primo allenamento. Si decide chi prenderà il suo posto immediatamente e in futuro".Tra gli acquisti effettuati dal Milan nell'ultima estate, quello che finora ha reso maggiormente, considerando anche il costo sostenuto, è sicuramente. Superiore anche aattualmente miglior marcatore del Milan dopo cinque partite di campionato. Tuttavia, il difensore spagnolo ha rivoluzionato una difesa che nella seconda parte della stagione aveva mostrato diverse difficoltà. Con le sue caratteristiche adatte al gioco di Amorim, sta contribuendo anche alla crescita degli altri compagni di reparto.

Questa mattina, il Corriere dello Sport dedica un articolo interamente a Mario Gila, per mettere in luce i notevoli vantaggi che il calciatore spagnolo ha apportato con il suo arrivo a Milanello. Il titolo già esprime chiaramente l'idea e recita "Gila è già una figura di riferimento in difesa". Si evidenzia il chiaro miglioramento della linea difensiva rossonera e l'andamento complessivo della squadra che risulta migliore con lui in campo. Possiede le qualità che Amorim cerca: è aggressivo, gestisce il pallone e non ha paura di spingersi in avanti. Ci sono ancora alcuni dettagli da perfezionare, a volte manifesta un'eccessiva foga: tuttavia, sono aspetti su cui l'allenatore rossonero si concentrerà.