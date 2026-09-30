Il bollettino riguardante le condizioni di Alexis Saelemaekers, che ieri si è infortunato a causa di una distorsione alla caviglia, ma non ha riportato lesioni

Ieri, il primo giorno di allenamenti a Milanello dopo otto giorni, ha creato un lieve imprevisto per il tecnico delDurante la sessione presso il centro sportivo di Carnago,ha dovuto fermarsi. Il calciatore belga, escluso dalle prime convocazioni del nuovo c. t., ha subito effettuato alcuni esami strumentali nel pomeriggio per accertare la gravità della distorsione alla caviglia.

Dagli approfondimenti clinici, è emerso un trauma distorsivo alla caviglia destra di Alexis Saelemaekers. Un grande sospiro di sollievo per il giocatore rossonero, ma anche per Ruben Amorim e il suo staff: sono state escluse lesioni ossee e danni ai legamenti. La situazione di Saelemaekers sarà pertanto monitorata quotidianamente, dato che il prossimo incontro ufficiale del Diavolo è previsto per domenica 11 ottobre alle 18, tra circa una settimana e mezzo. È poco probabile che il belga prenda parte all’amichevole contro il Padova, programmata per il 2 ottobre.

Naturalmente, la notizia dell’infortunio di Alexis Saelemaekers ha fatto il giro di tutti i giornali. Anche Tuttosport, che però presenta un'ottica fiduciosa sulla situazione, titolando: "Saelemaekers deve fermarsi ma potrebbe recuperare per il Sassuolo". La trasferta a Reggio Emilia è in programma tra dieci giorni, domenica 11 ottobre alle 18. Si legge ancora: "Distorsione alla caviglia: nessun danno ai legamenti. Alexis salterà il test contro il Padova: sarebbe stata un’ottima opportunità, ma Amorim lo aspetterà".