Il programma per la giornata di domani per Milan e Bournemouth, in previsione della terza giornata della Fase a Gironi di Europa League

Era prevedibile che il tempo per il recupero per ilfosse estremamente breve in questo ottobre; infatti, le squadre che aspirano a raggiungere grandi traguardi devono essere anche capaci di gestire impegni ravvicinati e di alto livello. Dopo la significativa partita di domenica pomeriggio a San Siro contro l'Atalanta, conclusa con una vittoria, ilsi prepara a scendere in campo giovedì sera per il terzo incontro della Fase a Gironi di Europa League. L'incontro tra Bournemouth e Milan avrà luogo aldella cittadina inglese alle 21 ora italiana. Questa si configura certamente come una delle sfide più ardue di questa fase iniziale per il team milanese.

Domani sarà una giornata di preparazione e il programma di avvicinamento delle due squadre è già stato comunicato. Il Milan, che affronterà una seconda trasferta europea in una settimana, si allenerà a Milanello alle 11:15, con una sessione di allenamento di mezz'ora aperta ai media. Dopo pranzo, partiranno per l'Inghilterra, dove a Bournemouth è prevista una conferenza stampa con Ruben Amorim e un calciatore per le 18:15. Per la squadra inglese, guidata da Marco Rose, ci sarà una conferenza doppia alle 12 e l'allenamento alle 14.