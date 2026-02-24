Cissé operato, stagione finita: ora l’obiettivo è il ritiro col Milan

Cissé si opera al tendine della coscia: stagione finita col Catanzaro. Il classe 2006 punta a recuperare per il ritiro con il Milan.

Alphadjo Cissé, giovane centrocampista classe 2006, di fatto l’acquisto più importante del mercato di gennaio del Milan, è stato operato ieri per risolvere una lesione al tendine della coscia.

Il giocatore, acquistato a titolo definitivo dall’Hellas Verona (8 milioni più bonus), era stato lasciato in prestito in Serie B al Catanzaro per continuare il suo percorso di crescita e soprattutto per giocare con continuità.

Infortunio più serio del previsto

La sua stagione però si chiude qui. Cissé si era fatto male poco più di due settimane fa durante Catanzaro–Reggiana, partita nella quale era stato costretto ad uscire dal campo. In un primo momento sembrava una classica lesione muscolare, ma gli esami hanno evidenziato un coinvolgimento del tendine, quindi qualcosa di più delicato del previsto.

Per questo il centrocampista ha deciso di operarsi, scelta fatta per risolvere definitivamente il problema e non correre rischi. L’intervento, svolto ieri in Finlandia, è andato bene.

Adesso inizierà il percorso di riabilitazione, che sarà seguito sia dal Catanzaro sia dallo staff medico del Milan. C’è tempo per recuperare con calma e farsi trovare pronto per la preparazione estiva. L’obiettivo ora è questo.