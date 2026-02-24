Milan, si allunga la lista dei diffidati: il punto verso Cremona

Salgono a quattro i diffidati del Milan in vista della gara di Cremona: Rabiot e Saelemaekers sarebbero assenze pesanti in vista del derby.

Aumentano i campanelli d’allarme in vista del derby con l’Inter: sono saliti infatti a quattro i diffidati rossoneri e a questo punto, in caso di giallo a Cremona, salteranno la sfida tanto attesa.

Oltre ai già diffidati prima della gara di Parma – Rabiot, Athekame e Fofana – domenica si è aggiunto anche Saelemaekers. Nella sfida in programma a Cremona questi giocatori dovranno riuscire nel difficile compito di dare tutto per riportare a casa i tre punti e allo stesso tempo cercare di non farsi ammonire, così da non mancare al derby.

Rabiot e Saelemaekers osservati speciali

Due di questi in particolare sono essenziali per il gioco di Allegri e, se dovessero saltare il derby, sarebbero assenze davvero pesanti. Uno su tutti è Rabiot, uno dei giocatori più importanti di questo Milan per il lavoro nelle due fasi, per gli inserimenti in zona gol, per leadership ed esperienza.

L’altro è Saelemaekers: nonostante Athekame lo abbia sostituito bene quando è stato assente, la sensazione è che per una partita come il derby contro una squadra forte come l’Inter ci sia bisogno di un giocatore come lui. Sia per qualità e imprevedibilità, ma anche per la sua corsa sulla fascia destra, dove si troverebbe di fronte uno come Dimarco, che ha numeri impressionanti in stagione fin qui: 5 gol e 14 assist.

Fofana e Athekame sono per certi versi più rimpiazzabili, ma è chiaro che avere più soluzioni a disposizione in una gara come il derby fa tutta la differenza. In particolare Fofana, ora che Loftus-Cheek sarà out per un bel po’, avrà ancora più chance di giocare e, per il derby, sempre che non venga ammonito con la Cremonese, è un serio candidato a una maglia da titolare.