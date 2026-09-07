Il pareggio contro la Juventus ha lasciato qualche rimpianto al Milan, ma anche una certezza sulla quale Ruben Amorim può costruire qualcosa di importante. Alphadjo Cissé continua infatti a sorprendere e, dopo aver trovato la rete all'esordio contro il Torino, ha colpito anche all'Allianz Stadium. Due gol nelle prime tre giornate di Serie A per un giocatore che sta rapidamente conquistando spazio nel nuovo progetto rossonero.

Due gol pesanti in tre giornate

Il percorso di Cissé in questo avvio di stagione è particolarmente significativo. Il giovane rossonero aveva già lasciato il segno contro il Torino e si è ripetuto contro la Juventus, questa volta in una partita di tutt'altro peso specifico.

All'Allianz Stadium è stato proprio lui a sbloccare il risultato al 68', portando avanti il Milan e mettendo in difficoltà la squadra di Luciano Spalletti. Soltanto il gol di Federico Gatti nel recupero ha impedito ai rossoneri di portare a casa una vittoria prestigiosa.

La fiducia di Amorim sta pagando

Cissé rappresenta uno dei prodotti più interessanti delle scelte di Amorim in questo inizio di stagione. Il tecnico portoghese gli ha concesso spazio e il classe 2006 ha risposto nel modo migliore possibile: prestazioni convincenti e gol pesanti.

Il suo rendimento sta inevitabilmente modificando anche le gerarchie offensive del Milan. In una rosa ricca di giocatori di esperienza, Cissé si sta ritagliando uno spazio importante grazie soprattutto alla capacità di incidere quando viene chiamato in causa.

Ora arriva la Lazio

Il prossimo appuntamento sarà sabato all'Olimpico contro la Lazio. Il Milan ripartirà dal punto conquistato contro la Juventus e dalla consapevolezza di avere tra le proprie armi anche un giovane capace di essere decisivo.

Per Cissé sarà un'altra occasione per confermare quanto mostrato nelle prime tre giornate. Amorim predica pazienza e sa che il nuovo Milan ha ancora diversi aspetti da migliorare, ma una cosa appare già evidente: Cissé non è più soltanto una sorpresa, ma una risorsa concreta per il presente.