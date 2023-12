Cardinale vende il Milan? News bomba: “Hanno già scelto il nuovo allenatore”

Tra le vicende di campo e le notizie extra-campo, questo è certamente un Natale molto atipico per il Milan. Le attenzioni, infatti, non sono dirette solamente ai risultati della squadra, al tema degli infortuni o al calciomercato che a brevissimo aprirà i battenti. A infuocare queste feste natalizie rossonere infatti ci sono anche altri temi decisamente spinosi. Il primo riguarda ovviamente la panchina del Milan, con Stefano Pioli - forse per la prima volta - seriamente sotto esame da parte dei vertici del club. E poi ci sono le news e le tante voci sul possibile cambio al vertice della società.