Milan, si valuta un difensore dalla Premier: arriva a gennaio?

Fino ad oggi i rossoneri hanno subito 30 infortuni muscolari, che hanno coinvolto 21 dei 27 giocatori presenti in rosa. Per tale motivo il Diavolo cercherà di prendere soprattutto qualche difensore, perché il reparto arretrato è stato quello maggiormente colpito. Tra i nomi monitorati dai Diavoli vi è quello di Kehrer .

Il difensore del West Ham non sta trovando lo spazio desiderato in Premier League e per tale motivo potrebbe pensare di lasciare l’Inghilterra. Il Milan valuta attentamente la situazione, pronta a presentare un’offerta a gennaio. In tutto questo però, attenzione al massimo. Cardinale vende il Milan, annuncio bomba: "Hanno già scelto il nuovo allenatore!" <<<