Le affermazioni di Gerry Cardinale, il proprietario del Milan, rilasciate a Carlo Pellegatti al termine della cena che ha avuto luogo ieri in un ristorante del centro di Milano, accompagnato da alcune leggende, non solo rossonere.

Le tue sensazioni per questa notte"È stata una serata incredibile, abbiamo visto persone del Milan riunirsi per sostenere il club. Domani ci aspetta una partita importante, come ben sai. "

Aumentano le emozioni prima del derby?"Il mio compito non è quello di intensificare le emozioni, ma è piuttosto mantenere tutto stabile e concentrato. Devo fornire guida per assicurarci di fare ciò che è necessario. Domani dobbiamo impiegare il giusto atteggiamento sia nei primi 45 minuti che nei successivi. Questo è il calcio. Il mio ruolo è quello di essere costante e fare tutto il possibile per ottenere la vittoria. Oggi erano presenti leggende che conoscono come ottenere successi, ed è significativo per me che queste figure siano tornate e abbiano fiducia in ciò che voglio realizzare. Stiamo riportando il Milan, questa passione, questo desiderio di vincere. Sarà una stagione lunga, ma questo è il nostro derby di casa e desidero vincerlo più di qualsiasi altra cosa, e sarei veramente deluso se non dovessimo farcela. "

Sulle parole di sostegno e supporto a Ruben Amorim"È fondamentale rimanere uniti. Ho già parlato della situazione riguardante i biglietti dell'Udinese, e l’ho ribadito, tutti, dai tifosi alla stampa, devono sostenere il Milan. Dobbiamo unirci e rendere possibile tutto ciò. Ruben sta svolgendo un eccellente lavoro, la mia scelta è stata azzeccata. È veramente coinvolto. Sta allenando e facendo da mentore, e ti garantisco, ho parlato con ciascun giocatore e desiderano vincere. Ho guardato nei loro occhi e ti assicuro che vogliono il successo. È solo una questione di tempo. O desideri vincere, o non lo desideri. Io voglio vincere, i ragazzi lo vogliono e anche Amorim. "