Mancano esattamente tre settimane alla chiusura del calciomercato, prevista per il prossimo 1° settembre, e il Milan si trova in una situazione di stallo piuttosto preoccupante. Ci sono molti giocatori in eccesso da sistemare, non solo per alleggerire la rosa ma anche per fare spazio ad innesti più adatti allo stile di gioco di Ruben Amorim. Il tempo è limitato, le partite ufficiali si avvicinano e le operazioni sono numerose: per questo motivo, Gerry Cardinale si recherà giovedì a Milanello per un incontro con il tecnico.

MILAN, CARDINALE INCONTRERÀ AMORIM A MILANELLO GIOVEDÌ

Il calendario del Milan nel mese di Agosto

La Gazzetta dello Sport ha ripreso e confermato la notizia questa mattina, titolando: "Il Diavolo rialza la testa. Si costruisce il Milan. Cardinale incontra Amorim per accelerare". Nel sottotitolo viene spiegato in modo più dettagliato il piano del proprietario del club: "Giovedì il vertice di RedBird sarà a Milano per il meeting di mercato con il tecnico: da Inacio alle cessioni, è giunto il momento di prendere decisioni".Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il, ilè ritornato in Italia domenica e ieri ha usufruito del primo giorno di riposo di due disponibili. Riprenderanno le attività a Milanello mercoledì 12. Si entra nella fase cruciale: il 15 agosto si svolgerà l'ultima amichevole, si partirà per la Polonia per affrontare lo United, e poi avrà inizio la Serie A: le partite ufficiali di agosto includono Torino in trasferta e Venezia in casa.

Pre-Season Tour

Manchester United-Milan, sabato 15 agosto alle 16. 45 (DAZN/Sky) - Tarczyński Arena, Breslavia (Polonia)

Serie A

1ª giornata, Torino-Milan, domenica 23 agosto alle 20. 45 (DAZN) - Stadio Olimpico Grande Torino

2ª giornata, Milan-Venezia, venerdì 28 agosto alle 20. 45 (DAZN/Sky/NOW)