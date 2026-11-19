L'ex portiere del Milan Pepe Reina ha discusso del torneo di Serie A e della competizione per il titolo

Pepe Reina, ex portiere di varie squadre tra cui Napoli, Lazio, Milan e Como, ha dato un’ampia intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha condiviso il profondo affetto che riceve sempre nelle città italiane dove ha giocato: "A Napoli sono sempre accolto a braccia aperte, lo percepisco ogni volta che arrivo in quella magnifica città. A Milano sento l’ammirazione della gente. I sostenitori della Lazio mi apprezzano e anche quelli del Como. Siamo il risultato di ciòche lasciamo dietro di noi. Mostro rispetto per tutti. Tuttavia, Napoli. . . ".

Lo spagnolo ha inoltre espresso le sue opinioni sulla Serie A e sulla battaglia per lo scudetto: "Il predominio dell’Inter è evidente, sia per il loro progetto che per la qualità dei giocatori. Posso tranquillizzare i tifosi della Lazio: Rino non si fermerà. Il Como continuerà il suo progresso. Anche la Roma, con lo stile di gioco di Gasperini, è una realtà da considerare. Milan e Juventus sono in una fase che pare di transizione. Napoli sta attraversando un momento difficilee mi dispiace per loro. Spero davvero che riescano a risollevarsi".