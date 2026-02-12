Capello: “Fossi Allegri, un pensierino ad inseguire i cugini lo farei”

Capello analizza la lotta scudetto: Inter favorita ma le coppe possono pesare. Secondo l’ex tecnico, il Milan di Allegri può restare in scia.

Mister Fabio Capello, intervenuto sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha fatto una sua analisi relativa alla lotta scudetto, mettendo principalmente in contrapposizione Inter e Milan. Secondo Capello la rosa dell’Inter è la più forte, ma l’impegno delle coppe può condizionarli e il Milan di Allegri potrebbe essere il primo candidato a dargli battaglia fino alla fine. Ecco un estratto della sua analisi.

L’analisi di Capello sulla lotta Scudetto

“Tutti pensano che l’Inter sia favorita. Per come gioca e per come riesce ad affrontare tutte le partite con grande qualità, in primis, e massima concentrazione, ma ci sono ancora le coppe per i nerazzurri, a differenza per esempio di Napoli e Milan. Non è un dettaglio. La rosa di Chivu è indubbiamente molto buona e i suoi giocatori performano sempre, compresi quelli che vengono schierati quando la partita è più semplice e il tecnico fa turnover: questo significa che l’allenatore è entrato nella testa dei suoi”.

Il Milan come primo inseguitore dell’Inter:

“Tra le inseguitrici terrei d’occhio i rossoneri, in particolare: sono i più vicini in classifica, stanno crescendo e stanno mostrando ottime cose. Massimiliano Allegri dichiara giustamente di pensare alla Champions League, però credo che, considerando le prossime partite in programma, se fossi in lui un pensierino all’inseguimento dei cugini lo farei. L’incidenza delle coppe può diventare molto importante, anche se adesso Chivu sta pure recuperando dei calciatori fondamentali dopo aver superato molto bene le difficoltà dovute alle loro assenze”.