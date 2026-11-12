Il futuro di Francesco Camarda per la seconda parte della stagione sembra ormai delineato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha deciso di mandare il giovane attaccante in prestito per permettergli di trovare maggiore continuità. La formula prevista è quella del prestito secco di sei mesi, senza opzioni di riscatto o controriscatto a favore di altri club. Il progetto rossonero resta quindi quello di riaccoglierlo a Milanello in estate.

La sessione invernale aprirà lunedì 28 dicembre e si chiuderà il 1° febbraio 2027. Fino ad allora la dirigenza valuterà le proposte, ma la priorità sarà individuare una squadra in cui Camarda possa trovare spazio e avere un ruolo importante. Le destinazioni possibili sono in Serie A, preferibilmente in un club di fascia medio-alta, oppure all'estero.

Troppo poco spazio con Amorim

A spingere verso il prestito sono soprattutto i numeri. Finora Camarda ha collezionato 119 minuti in sei presenze tra campionato ed Europa League, partendo titolare soltanto contro il Salisburgo. Anche il contributo offensivo è stato limitato: un colpo di testa terminato fuori nella sconfitta casalinga contro il Bologna.

Un minutaggio troppo basso per un attaccante che ha bisogno di giocare per proseguire il proprio percorso di crescita. In estate era stato indicato come alternativa a Gonzalo Ramos, ma finora non ha trovato lo spazio previsto.

La gestione del giovane era già stata criticata nei giorni scorsi da Fabio Bazzani, ex attaccante e oggi opinionista. L'argomento era stato approfondito nel nostro articolo sulle sue parole a DAZN. Ora il Milan sembra orientato a una soluzione diversa: mandare Camarda a giocare per sei mesi, senza perdere il controllo sul suo futuro.