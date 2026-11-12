La sosta è un'occasione per fare il punto sulle esigenze della squadra e il Milan sembra avere già le idee chiare. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società vuole mettere a disposizione di Rúben Amorim due o tre rinforzi già a gennaio, con particolare attenzione alla difesa e alla fascia destra. Non è escluso anche un intervento in attacco.

Le assenze stanno mettendo in difficoltà la squadra. Matteo Gabbia resterà fuori fino a gennaio, Fikayo Tomori è fermo e Strahinja Pavlović si è dovuto fermare per un problema al rene emerso durante la sosta. Al momento l'alternativa è il giovane Diawara, ma la coperta in difesa è troppo corta. Pesano anche gli stop di Chukwueze e Saelemaekers, con il belga che non dovrebbe tornare prima di febbraio.

Inácio resta il primo obiettivo per la difesa

, che Amorim conosce bene per averlo allenato allo Sporting. Il Milan aveva già provato a portarlo in Italia durante il mercato estivo, ma le trattative non avevano portato a un accordo. La distanza sulla valutazione resta il principale ostacolo. Inoltre, il portoghese è mancino e gioca soprattutto da centrale sinistro, mentre ai rossoneri servirebbe un difensore destro.

Tra le alternative ci sono Massiré Sylla dell'Union Saint-Gilloise, senegalese di 21 anni e alto 196 centimetri, valutato circa 15 milioni. Il club belga gli ha proposto un rinnovo fino al 2031, ma il Milan continua a seguirlo. Piace anche Ismaëlo Ganiou del Lens, classe 2005, il cui recente rinnovo non avrebbe chiuso la possibilità di una cessione.

Athekame può tornare dal prestito

Sulla fascia destra potrebbe esserci una soluzione già presente nella rosa rossonera.. L'operazione resta però da verificare: secondo Tuttosport, nell'accordo con il Lione non sarebbe prevista una clausola per il rientro anticipato. Servirebbe quindi trovare un'intesa con il club francese.

Per l'attacco resta aperta la pista Tresoldi, con Endrick come alternativa, anche se sul brasiliano la Roma sembra essersi mossa con maggiore decisione. Il Milan vuole intervenire in più reparti e gennaio sarà un passaggio importante per completare la rosa. Amorim, intanto, aspetta il rientro dei nazionali per preparare la ripresa del campionato, prevista per il 22 novembre.