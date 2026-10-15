Francesco Camarda scenderà in campo per la prima volta come titolare con la maglia del Milan questa sera dopo 100 settimana

Dopo un intervallo di 100 settimane, Francesco Camarda tornerà a indossare la maglia del Milan, ma questa volta da titolare. Ruben Amorim ha deciso di puntare sul giovane talento italiano per il match di stasera contro il, anche a causa della necessità didi prendere una pausa in vista dell'intensa serie di incontri che attende il Diavolo fino all'8 novembre.

Il classe 2008 dovrà pertanto dimostrare di meritare la fiducia che sia la società che il tecnico hanno riposto in lui durante l'estate, sfruttando questa occasione e il momento favorevole che gli è stato offerto. A riguardo, Il Corriere dello Sport ha titolato questa mattina: "Tutti gli occhi su Camarda".