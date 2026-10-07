Il Milan riprende la sua attività sportiva domenica: i rossoneri affronteranno un mese ricco di impegni con nove sfide in trenta giorni, giocando ogni tre-quattro giorni

La prima sosta lunga della stagione è stata archiviata: questo fine settimana torna il torneo di club, ritorna la Serie A e, di conseguenza, il. Il team rossonero giocherà domenica 11 ottobre alle ore 18 a Reggio Emilia contro il: sarà la prima di nove gare che si svolgeranno nel mese successivo, fino alla prossima pausa. In Serie A e in Europa League ci saranno partite praticamente ogni tre o quattro giorni.

Il calendario del Milan

Sei gare di Serie A e tre di Europa League, tutto all'interno di un solo mese: il programma del Milan fino alla prossima pausa.

Serie A 6ª giornata, Sassuolo-Milan, domenica 11 ottobre alle 18. 00 (DAZN/Sky/NOW) - MAPEI Stadium, Reggio Emilia

Europa League 2ª giornata, Salisburgo-Milan, giovedì 15 ottobre alle 18. 45 (Sky/NOW) - Red Bull Arena, Salisburgo

Serie A 7ª giornata, Milan-Atalanta, domenica 18 ottobre alle 18. 00 (DAZN/Sky/NOW) - San Siro

L’acufene non ha origine nell’orecchio, ma qui (secondo recenti studi)

L’acufene non ha origine nell’orecchio, ma qui (secondo recenti studi)

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Europa League 3ª giornata, Bournemouth-Milan, giovedì 22 ottobre alle 21. 00 (Sky/NOW) - Vitality Stadium, Bournemouth

Serie A 8ª giornata, Udinese-Milan, domenica 25 ottobre alle 20. 45 (DAZN) - Bluenergy Stadium, Udine

Serie A 9ª giornata, Milan-Bologna, mercoledì 28 ottobre alle 18. 30 (DAZN) - San Siro

Serie A 10ª giornata, Milan-Inter, sabato 31 ottobre alle 20. 45 (DAZN/Sky/NOW) - San Siro

Europa League 4ª giornata, Milan-Ferencvaros, giovedì 5 novembre alle 18. 45 (Sky/NOW) - San Siro

Serie A 11ª giornata, Genoa-Milan, domenica 8 novembre alle 15. 00 (DAZN) - Luigi Ferraris, Genova