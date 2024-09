Milan News – Rivoluzione di calciomercato: “Cardinale li manda via!”

Il calciomercato è uno dei temi che non passa mai di moda e il Milan ne sa qualcosa viste le tantissime news che continuano a circolare in merito in orbita rossonera. Tra nuovi obiettivi di mercato in entrata e possibili cessioni, di carne al fuoco ce n'è sempre parecchia e già nei prossimi mesi sono attese novità importanti. In particolare, occhio a chi potrebbe essere tagliato fuori dal progetto tecnico del Milan nel prossimo futuro. Nello specifico ci sarebbero già dei nomi sulla lista delle uscite, alcuni anche abbastanza importanti. Andiamo dunque a scoprire questa lista, nome per nome, dei calciatori rossoneri che potrebbero essere ceduti tra gennaio e la prossima estate <<<