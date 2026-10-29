I neroazzurri hanno portato a casa 3 punti dopo la sfida contro il Venezia, Il Milan deve dimenticare quanto accaduto contro il Bologna
Dopo la partita contro il Venezia, il centrocampista dell'Inter Andy Diouf ha commentato il derby previsto per sabato contro il Milan, dicendo: "Affrontare questa squadra non è semplice. Abbiamo compiuto l'azione più significativa, ossia vincere. Individuare spazi contro una difesa accanita non è mai agevole. È importante che cerchiamo di muoverci più rapidamente. Spesso deteniamo noi il possesso palla e ci troviamo in questa posizione. Derby? Indubbiamente si tratta di un incontro cruciale per noi, ma anche quello attuale lo era. Adesso rivolgiamo la nostra attenzione al Milan, e non vediamo l'ora di tentare di vincere", riportano le sue parole da tuttomercatoweb.com.
Ecco il calendario completo della decima giornata di Serie A:
31/10/2026 Sabato 15.00 Bologna-Monza DAZN31/10/2026 Sabato 18.00 Udinese-Roma DAZN31/10/2026 Sabato 20.45 Milan-Inter DAZN/SKY01/11/2026 Domenica 12.30 Como-Venezia DAZN01/11/2026 Domenica 15.00 Frosinone-Torino DAZN01/11/2026 Domenica 15.00 Lazio-Cagliari DAZN01/11/2026 Domenica 18.00 Lecce-Genoa DAZN/SKY01/11/2026 Domenica 20.45 Juventus-Napoli DAZN02/11/2026 Lunedi 18.30 Sassuolo-Fiorentina DAZN/SKY02/11/2026 Lunedi 20.45 Atalanta-Parma DAZN
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