Dopo la partita contro il Venezia, il centrocampista dell'Inter Andy Diouf ha commentato il derby previsto per sabato contro il Milan, dicendo: "Affrontare questa squadra non è semplice. Abbiamo compiuto l'azione più significativa, ossia vincere. Individuare spazi contro una difesa accanita non è mai agevole. È importante che cerchiamo di muoverci più rapidamente. Spesso deteniamo noi il possesso palla e ci troviamo in questa posizione. Derby? Indubbiamente si tratta di un incontro cruciale per noi, ma anche quello attuale lo era. Adesso rivolgiamo la nostra attenzione al Milan, e non vediamo l'ora di tentare di vincere", riportano le sue parole da tuttomercatoweb.com.

Ecco il calendario completo della decima giornata di Serie A:

31/10/2026 Sabato 15.00 Bologna-Monza DAZN31/10/2026 Sabato 18.00 Udinese-Roma DAZN31/10/2026 Sabato 20.45 Milan-Inter DAZN/SKY01/11/2026 Domenica 12.30 Como-Venezia DAZN01/11/2026 Domenica 15.00 Frosinone-Torino DAZN01/11/2026 Domenica 15.00 Lazio-Cagliari DAZN01/11/2026 Domenica 18.00 Lecce-Genoa DAZN/SKY01/11/2026 Domenica 20.45 Juventus-Napoli DAZN02/11/2026 Lunedi 18.30 Sassuolo-Fiorentina DAZN/SKY02/11/2026 Lunedi 20.45 Atalanta-Parma DAZN