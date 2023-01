Milan, brutto trend in Coppa Italia per i rossoneri. Negli ultimi…

Coppa Italia: primo obiettivo fallito. L'eliminazione ha un sapore amaro e mercoledì ci si aspetta una reazione contro l'Inter

Redazione Il Milanista

Negli ultimi 45 anni il Diavolo è riuscito ad aggiudicarsi la Coppa Italia solamente due volte. Una volte nel 1977 e l'altra 20 anni fa contro la Roma ( per i punteggi di 1-4 fuori casa e 2-2 al ritorno a San Siro). I rossoneri sono usciti a testa bassa qualche giorno fa dagli Ottavidi finale contro un Torino che ha avuto la meglio grazie alla tenacia dimostrata sul campo. Nonostante l'inferiorità numerica per 50 minuti, il club granata alla fine ha portato a casa il risultato aggiudicandosi il passaggio del turno. La partita forse è stata un po' troppo sottovalutata dagli uomini di Pioli? Nell'ambiente c'è malumore per questa eliminazione e l'atteggiamento non è stato dei migliori. Anche perché la sconfitta di mercoledì sera è arrivata a pochi giorni dalla brutta rimonta subita in casa dalla Roma.

Ci si aspettava di sicuro una reazione diversa dai rossoneri anche per questo motivo. La delusione è emersa anche dalle parole rilasciate dal tecnico parmigiano a fine partita: "Credo che abbiamo fatto una partita seria anche se non con tantissima qualità, poi non abbiamo avuto la qualità e la lucidità per sfruttare il vantaggio della superiorità numerica. E' una grossa delusione perché volevamo passare il turno e non ci siamo riusciti, ci dispiace. Credo che abbiamo affrontato bene i nostri avversari, abbiamo rischiato solo una volta nei primi 90', poi ho fatto i cambi per avere altri spunti offensivi, ci voleva più lucidità, dovevamo sfruttare meglio la superiorità. Il fatto che si gioca tanto vale per tutti. E' un peccato".

La Coppa Italia era uno degli obiettivi stagionali del Milan, ma forse il meno "desiderato". Il Toro si è difeso bene ed ha fatto il suo anche in 10. E in attacco il Milan -nonostante le assenze di alcuni uomini- anche con l'innesto nel secondo tempo dei suoi uomini chiave le cose non sono un granché cambiate. Poca lucidità e cattiveria nel complesso. E mercoledì in Supercoppa servirà il riscatto contro l'Inter.