Criscitiello: “Milan, mercato indecente. Maldini si assumi le responsabilità”

"Il Torino in Coppa Italia ha mandato a casa il Milan e creato non pochi problemi a Paolo Maldini e Stefano Pioli: sinceramente dello scorso scudetto non stiamo vedendo nulla. Dovevano approfittare del tricolore sul petto, hanno sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare e lo diciamo da settembre".

L’attacco di Criscitiello: "Il mercato del Milan è stato indecente e Maldini si deve assumere le sue responsabilità. Perché non potrà campare di rendita per tutta la vita per lo scudetto vinto lo scorso anno, per lo scudetto perso dall’Inter. Nessuno toglierà mai nulla a quel tricolore del Milan, ma sinceramente quest’estate si doveva fare tutt’altra cosa. Invece, forse il Milan ha peccato di presunzione".