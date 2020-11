Bonera a Sky Sport: ” Rigori? E’ una questione tra Ibra e Kessié”

MILANO – Daniele Bonera, dopo la vittoria di oggi questa Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

SULLA CHIAMATA DI PIOLI – “Abbiamo fatto una videochiamata con il mister, è a capo di questo gruppo, siamo davvero felici per i risultati ottenuti”.

TONALI – “E’ un ragazzo che si sta applicando molto, siamo contenti di quello che ha fatto oggi“.

SCUDETTO – “Manca davvero troppo, ma c’è voglia di restare in alto. Se molliamo diventiamo una squadra con dei difetti, dobbiamo sempre stare lì in alto con questo atteggiamento“.

RIGORI – “Non so chi tirerà il prossimo, hanno deciso loro. Siamo decidi di quello che hanno fatto dal dischetto, gli errori fanno parte del gioco“.

TONALI IN MIGLIORAMENTO – “Ci abbiamo parlato spesso, doveva capire la nostra idea, quella di mister Pioli, c’è voluto un po’ di tempo ma il valore del giocatore non l’abbiamo mai messo in dubbio“.

SUL RUOLO DI ALLENATORE – “E’ una piccola parentesi di un percorso personale, ho bisogno ancora di tempo. Sono felice di lavorare con Pioli e il suo staff, è un grande uomo e un grande allenatore“.