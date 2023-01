Milan, il bilancio dei tre anni di Ibrahimovic con il Diavolo

Tempo di bilanci . Gli ultimi tre anni sono stati speciali per il campione svedese Zlatan Ibrahimovic . Un ritorno accolto calorosamente dalla tifoseria rossonera . Tre anni fa il Milan non se la passava benissimo: molte le delusioni rimediate in campo. Il ritorno di Ibra all'inizio sembrava quasi paradossale . I rossoneri mancavano dalla Champions League da più di sei anni. Una squadra stordita, smarrita . Dal suo arrivo le cose sono man mano cambiate. Una rinascita progressiva che ha riportato entusiasmo nella tifoseria. Tre anni dopo parliamo di un Milan Campione d'Italia in carica e di nuovo in Europa .

In un'intervista del 13 dicembre scorso aveva detto: "Dal primo giorno in cui sono tornato la squadra è molto differente. Quando sono arrivato non mi sembrava una squadra che voleva vincere lo scudetto o che era pronta a fare ciò che sta facendo oggi. La squadra di oggi, invece, ha voglia di fare, fame di migliorare e tutti hanno l'obiettivo di vincere. Prima non c'era un pensiero collettivo ma più individuale, ora tutti hanno l'esperienza di aver vinto e sanno cosa serve per farlo ancora. Se non vinci, è difficile. Il mister ha la sua filosofia, tu lo segui ma non vinci, e se non vinci perdi la tua credibilità. Noi invece abbiamo seguito la filosofia del mister e alla fine abbiamo vinto: in questo modo allora si ottiene una grande credibilità. Questa è la cosa importante, se si lavora e non ti torna qualcosa diventa difficile credere in quello che si fa, ora qui invece è entrato tutto ciò per cui abbiamo lavorato"