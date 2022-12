Mercato Milan / Mediaset conferma tutto: “Ecco il colpo da sogno” | News

Gennaio si avvicina e le news di mercato si fanno sempre più insistenti in casa Milan . Tutto normale, tanto più che i rossoneri hanno effettivamente diverse situazioni in ballo da monitorare. Il rinnovo di Rafael Leao è ovviamente un tema caldissimo, così come quelli di Olivier Giroud e Ismael Bennacer che sono sempre più vicini. Poi c'è la situazione portieri da tenere sott'occhio.

In attesa del rientro di Maignan, stanno girando i nomi di Sportiello (al momento bloccato dall'Atalanta), Cragno, Vicario (costoso e non sul mercato fino alla prossima estate) e la suggestione Sommer. Ma non è tutto. Il Milan infatti pensa anche a qualcos'altro di davvero molto importante in vista del prossimo futuro, un colpo di grandissimo livello confermato dalle news che stanno circolando proprio in queste ore <<<