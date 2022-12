Calciomercato Milan / Lo vogliono tutti, Maldini ci prova: “Fenomeno!” | News

Rafael Leao è sempre il protagonista principale delle cronache di calciomercato che riguardano il Milan . Il rinnovo è una priorità assoluta per il club rossonero, che entro stretto giro di posta avrà un nuovo incontro con l'avvocato francese Ted Dimvula, procuratore di Leao. Maldini si spingerà più in là possibile, offrendo il massimo per riuscire a blindare l'attaccante portoghese a Milano. Si parla di 7 milioni di euro , cifra che però potrebbe essere anche rivista nei prossimi summit.

L'attesa è tanta, ma una cosa è certa: Rafa non si muoverà a gennaio. In caso di mancato rinnovo, si aspetterà la prossima estate per metterlo sul mercato: anche così, il Milan è certo di poter incassare una cifra molto importante. Ma Leao non è l'unico argomento caldo di calciomercato di casa Milan. Anzi, in queste ultime ore è spuntato anche un clamoroso nome a sorpresa che Maldini avrebbe seriamente puntato <<<