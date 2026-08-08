COMUNICATO DI ISMAEL BENNACER

IL MESSAGGIO DI ISMAEL BENNACER

Ieri sera, ilha annunciato di aver concluso il contratto con. Il centrocampista algerino ha voluto salutare la squadra rossonera e i suoi sostenitori tramite un video ricco di emozione e gratitudine."Salve, tifosi del Milan. L'anno scorso vi ho salutato senza sapere che quelle parole avrebbero preso il significato di un addio. Nessun ricordo di questi oltre cinque anni potrà essere cancellato. Ho indossato questa maglia con orgoglio, passione e determinazione, affiancato da compagni fantastici e sostenuto dal vostro affetto leale.

Vincere il campionato con questa maglia sarà per sempre uno dei momenti più belli della mia carriera. Anche giocare a San Siro, davanti a voi, è stato uno dei più grandi onori. Voglio esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo viaggio: i miei compagni, i vari staff, i membri del club e tutti coloro che hanno reso questa esperienza così unica.

Un pensiero speciale va a voi, tifosi rossoneri, il cui affetto e sostegno rimarranno sempre nel mio cuore. Siete voi a rendere il Milan un club straordinario. Spero che le nostre strade possano incrociarsi di nuovo, in un modo o nell’altro, perché sento che la nostra storia non è ancora del tutto conclusa. Grazie di cuore, forza Milan per sempre".