Riguardo alla sconfitta del Milan contro il Ferencvaros, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta: "Fallito il turnover. Da Bartesaghi a Jashari: il Diavolo 2 non funziona". Le riserve non riescono ancora a fare la differenza, ma è importante notare che la situazione non è migliorata nemmeno con l'ingresso di alcuni titolari. Senza i giocatori chiave, i rossoneri sono in grande difficoltà, quindi a gennaio è fondamentale rinforzare la squadra milanista che attualmente non è in grado di competere in due tornei.

Dopo la partita, Ruben Amorim ha dichiarato che a suo avviso la sconfitta non può essere attribuita al turnover: "Non si tratta della formazione di partenza, ma riguarda la preparazione, la prontezza mentale per affrontare e vincere ogni incontro e la responsabilità che abbiamo come società. Non conta chi scende in campo dal primo minuto, è fondamentale lottare per ogni palla e prestare attenzione ai dettagli. Non parlo di abilità tecnica, magie o di vincere ogni partita: mi riferisco alle piccole cose, a ciò che è sotto il nostro controllo. E oggi, soprattutto nel primo tempo, non ci sono giustificazioni. Non ho nulla da dire per giustificare né me stesso né i miei giocatori riguardo alla prestazione di oggi. La gestione della formazione titolare è influenzata anche dal fatto che, se utilizziamo determinati calciatori con eccessiva frequenza, ci troviamo a rischio infortuni; devo gestire il minutaggio, devo prevedere come si evolverà la partita, ma non desidero commentare la formazione iniziale. Voglio sottolineare che oggi non ci sono scuse per il nostro rendimento, in particolare nei primi 45 minuti. Certamente continueremo a combattere in questa competizione fino alla fine, ma la verità è che sembra che non riusciamo a mantenere lo stesso standard a distanza di tre giorni, ed è su questo aspetto che dobbiamo concentrarci".