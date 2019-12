Atalanta-Milan, le pagelle di Tiziano Crudeli

Pagelle Atalanta Milan | di Tiziano Crudeli

G. DONNARUMMA – 5,5

L’unico a salvarsi, evita un passivo peggiore con i suoi interventi; non può nulla sui goal subiti, se non sul quinto goal.

CONTI – 4,5

Imbucato di continuo da Gosens e Papu Gomez nel primo tempo, non oppone una resistenza efficace. Non aiutato dai compagni, ma male anche lui oggi.

MUSACCHIO – 3

Sul primo goal atalantino aspetta Gomez con le mani dietro la schiena senza andarlo a chiudere, sul raddoppio di Pasalic si allinea a Conti senza chiudere gli inserimenti in area degli avversari. Malissimo.

ROMAGNOLI – 5

Il capitano ci mette la solita grinta, ma stavolta neanche lui può salvare la baracca. Non si fa vedere in fase di impostazione.

R. RODRIGUEZ – 5,5

Suo l’unico tiro pericoloso (fuori dallo specchio) della partita del Milan; esce dopo l’intervallo per un problema muscolare.

KESSIE – 3

Errori tecnici da matita blu e siamo buoni, a questi livelli non si dovrebbero nemmeno immaginare, figuriamoci vedere… Non azzecca un passaggio che sia uno, perde numerosissimi palloni anche nei contrasti fisici, non raddoppia su Gomez nel primo goal atalantino. E ci fermiamo qui.

BENNACER – 5

Coperto dai centrocampisti atalantini, non riesce mai ad accendere la manovra offensiva rossonera. Impotente in fase di copertura.

BONAVENTURA – 4

Malissimo anche lui oggi, non si fa mai vedere né in fase difensiva che in quella offensiva, perdendo tantissimi palloni.

SUSO – 3

Nelle poche volte in cui la squadra si muove bene, lui ne evita i movimenti perdendo costantemente tempi di gioco. Tocca troppe volte il pallone, almeno fosse decisivo…

CALHANOGLU – 4,5

Partita disastrosa anche per lui, il mezzo voto in più è solo perché combatte e s’impegna.

LEAO – 5

Viene costantemente mangiato dai difensori atalantini; è potenzialmente un campione, ma senza mordente non andrà mai da nessuna parte.

PIATEK – 6

Doveva giocare lui, perché serviva tenere palloni contro i potenti difensori atalantini. Entra tardi senza incidere.

CALABRIA – 5,5

Gioca a sinistra al posto di Rodriguez, si fa saltare da Ilicic sul 3 a 0. Ma insomma…

CASTILLEJO – sv

all. PIOLI – 3

Doveva essere l’ultima partita della vita, si doveva ribattere colpo su colpo con intensità e qualità: nulla di tutto questo, se non una pesantissima umiliazione.

