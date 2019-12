Il Milan è già in vacanza e l’Atalanta lo umilia: 5-0!

di ANTONELLO GIOIA

Atalanta-Milan, il commento

MILANO – Il commento de ilMilanista.it ad Atalanta e Milan, terminata 5 a 0 per i bergamaschi per effetto delle reti di Gomez, Pasalic, Ilicic (doppietta) e Muriel.

PRIMO TEMPO – Nonostante i proclami della vigilia, la squadra di Pioli entra in campo senza mordente e con la testa già alle vacanze; l’Atalanta, di conseguenza, parte lanciatissima, sfruttando una spinta del pubblico eccezionale e qualità tecniche e fisiche che schiacciano, senza troppi problemi, gli assonati rossoneri. Pronti via e Ilicic, col destro, scalda le mani a Donnarumma, bucato poi al decimo dal Papu Gomez; il 10 nerazzurro parte dalla trequarti puntando e saltando Conti con un tunnel e senza trovare la minima opposizione di Kessie e Musacchio che non sanno far altro che guardarlo: palla sul destro e goal all’incrocio per il vantaggio bergamasco.

Il Milan non reagisce allo svantaggio e l’Atalanta continua a dominare incontrastata: al 12esimo Pasalic colpisce la traversa con un destro da fuori, al 15esimo è Ilicic a tenere accese le mani di Donnarumma. Solo dopo il 20esimo si vede la prima azione offensiva del Milan, fino ad allora incapace di superare il centrocampo palla al piede, con il tiro da lontano di Ricardo Rodriguez finito fuori dallo specchio della porta. Da metà prima frazione in poi la gara si sviluppa su questo canovaccio: i rossoneri provano a tenere il possesso palla, ma sia gli errori tecnici inconcepibili a questo livello di Kessie e il pressing asfissiante ed efficace dei nerazzurri spengono ogni velleità, per altro assolutamente insufficiente, di Leao e compagni. Al 40esimo Ilicic impegna ancora da fuori Donnarumma, bravo a respingere la conclusione. Nel finale di tempo, gialli per Musacchio e Suso, nonostante il colore del cartellino non rappresenti in modo degno il primo tempo assolutamente nero del Milan.

SECONDO TEMPO – Un solo cambio nei rossoneri: fuori Rodriguez per un problema muscolare, dentro Calabria; ciò che non muta, però, nei rossoneri è l’andazzo della partita: il Milan gioca già come se si stesse aspettando Babbo Natale in famiglia, l’Atalanta come se fosse l’ultima partita della vita (Pioli docet). I bergamaschi dominano in ogni zona del campo e, con l’andare nei minuti, anche nel risultato: al 59esimo è l’ex Pasalic a deviare il tiro di Gosens alle spalle di Donnarumma per il 2-0 nerazzurro, triplicato due minuti dopo dal destro in contropiede di Ilicic.

Entra Piatek al posto di Bonaventura, cambio tardivo considerando che i tifosi bergamaschi cominciano già con gli olé ad ogni passaggio degli atalantini. Al 72esimo l’umiliazione prosegue: sinistro fantastico di Ilicic a giro e Donnarumma battuto per la quarta volta; il 99 rossonero, all’80esimo, sventa poi il pokerissimo con un super intervento su Castagne. Il quinto goal, però arriva 8 minuti dopo, con Muriel che appoggia a porta vuota dopo l’uscita imprecisa di Donnarumma. CLICCA QUI>Intanto, leggi le pagelle di Atalanta Milan di Tiziano Crudeli